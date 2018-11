Luli sobre polémica con su expareja: Fue terrible. Me he cuidado muchos años de los escándalos

Este lunes 5 de noviembre se estrena a las 20 horas Estilo Chic, el nuevo programa que conducirá Nicole Moreno, quien señaló que está "muy nerviosa".

Sin embargo, el estreno de su programa de moda casi se ve afectado por las polémicas a las que se enfrentó hace unas semanas, cuando su hijo y su hermano golpearon a su expareja, Rodrigo Rocco.

Según La Cuarta, quien conversó con la modelo, habría revelado cómo está lidiando con el escándalo, asegurando que "estoy tranquila, dando lo mejor de mí, sacando fuerzas para salir adelante y darle con todo a mi trabajo", sin dar más detalles porque fue tajante en decir que sólo se enfoca en el ámbito laboral.

Frente a las situaciones que vivió respecto a Rocco, Luli dijo que "ha sido un tema muy complicado para mí, por todo lo que significa un escándalo que involucre a gente de tu familia y personas que significan algo para una… En mi caso, fue terrible, porque en los últimos años me he cuidado bastante para evitar los escándalos".

En esa línea, fue consultada sobre si al verse expuesta de esa manera significa un retroceso, respondiendo: "Todo el tiempo, porque yo ya evito salir, si voy a fiestas lo hago cuando estoy de viaje, no acá, porque quiero cuidar mi imagen y mi carrera, entonces, con esto sentí que retrocedí tres años, porque echó por tierra todo lo que he hecho en ese tiempo. Ojalá no me hubiese pasado nunca. Incluso, te voy a decir que tuve mucho miedo por este problema, porque casi me sacan del proyecto por lo que estaba pasando. Fue un tema horrible para mí".

A pesar de las polémicas, Moreno sostuvo que está bien, rodeándose de sus afectos, dejando las cosas atrás, en compañía de sus hijos y sin pareja.

Una de las lecciones que aprendió con este escándalo es que: "creo que estas cosas pasan para irnos haciendo más fuertes. Yo me siento una mujer fuerte, siempre lo he sido, y sé que seguiré adelante", dijo.