Luli se llenó de críticas al subir fotografía del recuerdo en compañía de Tonka Tomicic

Nicole "Luli" Moreno se llenó de comentarios negativos al subir una fotografía del recuerdo en compañía de la animadora Tonka Tomicic.

La imagen, que corresponde a la época en la que la modelo trabajaba en el matinal del canal, Bienvenidos, fue compartida bajo el mensaje: "tbt con mi hermosa @tonkatomicicpetric. Recuerdo del programa @bienvenidos13 cuando salí reina de Viña del mar. Lindos momentos con el tremendo equipo".

Sin embargo, Luli no imaginó los comentarios negativos que iba a recibir luego de publicar la publicación, ya que muchos usuarios comenzaron a compararla con Tonka, mientras otros hicieron referencia a que en esa época se encontraba "mejor mentalmente".

"Tonka desbordando clase, elegancia y sobriedad, lulita, tendrías que nacer de nuevo y no tener el pasado que tienes para acercarte un poco a la punta de la sombra de Tonka, pero eres simpática y emprendedora (...) lo único es que no pongas esa voz como que tuvieras las boca llena de comida cuando hables porfi, se ve falsa y no suena bien", fue uno de los mensajes que recibió.