Luli se cansó de las críticas por situación de su hijo: 'Vivan su vida, no la mía'

Las últimas semanas han sido muy complicadas para Nicole Moreno luego de la detención de su hijo por su participación en el baleo a un joven en Las Condes.

Desde que su hijo está en el Sename, Luli ha tenido que enfrentar cientos de críticas a través de redes sociales, donde muchos la responsabilizan por la situación de su primogénito.

Por lo mismo, la exchica reality decidió responder al troleo masivo, asegurando a sus seguidores que la aburrieron: "Si su vida es tan perfecta no anden pendiente de la mía, please. Espero que sigan siendo felices!! Ya que me critican por si o por no".

En la misma publicación de Instagram agregó que "nadie sabe donde podemos estar mañana. Foto dedicada a los perfiles falsos y a toda la gente que por a, b, c motivo le molesta mi vida… Les pido un favor vivan su vida no la mía ni la de los demás".

"Ahhhhh, lo otro tuve que editarlo por q no falta la o el ……. que dice 'ya se fue nuevamente de viaje'!! ESTOY EN MI PAÍS Ok!!" (sic), concluyó.