Luli reveló cuál ha sido su Día de los Enamorados más significativos

En el marco del Día de los Enamorados, Nicole Moreno contó cuál fue su experiencia más importante y significativa del día de San Valentín.

En conversación con La Cuarta, la conductora de Estilo Chic contó que hace cuatro años se encontraba en Playa del Carmen, México, con su hijo, quien actualmente se encuentra en un centro del Sename por portagonizar una balacera en Las Condes.

"Era un día súper tranquilo, cerca de las tres de la tarde. Estábamos en la piscina del hotel y de repente mi hijo desapareció. Lo empecé a buscar y al rato apareció con un regalo muy lindo, yo quedé impresionada", comenzó contando Luli.

Sin embargo, la sopresa no terminó ahí, ya que luego de unos minutos la modelo fue a su pieza del hotel, donde encontró su cama llena de pétalos de rosas con frases que decían "mamita, te amo".

Para ella "fue impresionante. Nunca esperé que él solito organizara todo eso. Se había puesto de acuerdo con recepción el día anterior. Estaba muy emocionada, como madre es un regalo que va más allá de lo material, es algo simbólico que importa más que nada en el mundo", expresó.

En esa línea, señaló que Francisco Javier "no tiene problemas para demostrar sus sentimientos conmigo, la mayoría del tiempo me dice cuánto me ama, y yo a él".

Además, aseguró que recordar esto le causa emoción ya que "lo que más deseo en esta vida es volver a repetir ese momento. Me acuesto cada noche pensando en él, con ganas de estar con él".