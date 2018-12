Luli reveló cuál es su miedo más grande: No poder ser madre otra vez

Nicole Moreno ha estado de a poco dejando de lado los conflictos que la afectaron este año, manteniéndose enfocada en la conducción de su programa Estilo Chic, de Canal Vive.

Dentro del espacio, Luli se sometió al juego del "Péndulo", donde responde diferentes preguntas al estilo ping-pong- Fue ahí cuando le preguntaron sobre su mayor miedo en la vida, expresando que "mi mayor miedo es no volver a tener nunca más un baby, me dan ganas de llorar, quiero algún día tener otro hijo", señaló.

También fue consultada por su pasado, respondiendo que "una no tiene que arrepentirse de las cosas, creo que hay que arrepentirse de lo que uno no hace, es decir, aprender de las cosas en las que crees que fallaste, que fue un error o que te equivocaste y de aquello que no hiciste, en vez de arrepentirme prefiero cambiar la manera de pensar. Hay que mejorar, no repetir", concluyó.