Luli no asistirá a la gala de Viña para centrarse en lo que es 'realmente importante'

Nicole Moreno anunció a través de Instagram que no asistirá a la gala del festival de Viña, que se llevará a cabo este 22 de febrero, pese a ser invitada por la producción del certamen.

Según comunicó, la principal razón de su ausencia se debe al complejo momento que ha vivido en el último tiempo tras la formalización de su hijo por ser cómplice de un tiroteo en Las Condes.

Con una fotografía de la invitación, Luli escribió: "Amig@s: este año, al igual que años anteriores, me invitaron a la Gala del Festival de Viña. Agradezco desde ya la invitación de la producción y la Municipalidad al evento más importante de la ciudad que quiero tanto y que tanta felicidad me ha dado. Sin embargo, como todos saben, he estado viviendo una situación compleja y he decidido marginarme de esta gala, para seguir concentrándome en lo que más amo en mi vida".

"Evitando los comentarios y críticas, y centrándome en lo que para mi es realmente importante. Reitero las gracias y espero poder ser parte de una próxima versión de esta hermosa fiesta", concluyó.