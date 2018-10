Luli contó la verdad sobre la polémica que involucra a su hijo, hermano y expareja

Nicole Moreno fue la protagonista del capítulo de este viernes de Primer Plano, donde se refirió a la polémica que vive actualmente en relación a su expareja, Rodrigo Rocco.

Todo empezó cuando la exchica reality subió "accidentalmente" un video prohibido a su cuenta de Instagram, donde se podía ver al instructor de zumba con alguien que parecía ser Luli, sin embargo negó ser la mujer de la grabación.

Respecto al registro, Nicole aseguró que este video llegó a su celular cuando ya había finalizado su relación con Rocco, quien habría protagonizado el material con otra persona, y que ella misma lo habría subido a su red social luego de una discusión "para cagarlo y me salió el tiro por la culata", dijo Luli.

Por otro lado, los conductores le consultaron acerca de la polémica que protagonizó su hermano y su hijo de 15 años, quienes le dieron una brutal paliza a Rodrigo Rocco, preguntándole qué era lo que ambos habían visto en su celular que decidieron golpear a su expareja.

Fue ahí cuando Luli se negó a entregar detalles, aclarando que ella no avala por ningún motivo la violencia. Sin embargo, minutos después dio a entender que su hijo y Patricio Moreno, habrían visto un video donde Rocco la estaría agrediendo, y que por esto decidieron hacer "justicia con sus propias manos", confesando que tenían una relación muy tortuosa.

Lo que más llamó la atención de la participación de Nicole Moreno en Primer Plano, fue que se vio nerviosa en reiteradas ocasiones, evitando la mayoría de las preguntas de Fran García-Huidobro y Julio César Rodríguez, respondiendo además de manera muy incoherente a ellas.

Esta situación fue muy comentada en redes sociales, donde varios de los usuarios aseguraron que la modelo no está mentalmente bien.

No vi (ni veré) Primer Plano, pero 3/4 de Twitter me dicen que Luli tiene un problema mental. Brígido

Me carga la luli y su papel de weona.... Si no kiere contar no vaya a #PrimerPlano Obvimente te van a preguntar de tu vida personal, o es que alguna vez ha hecho noticia por otra cosa que no sean sus "dramones" La boleta a nombre se primer plano tendra hartos ceros. #Tongo