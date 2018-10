Luli comparte por error video íntimo con su pareja

Nicole "Luli" Moreno está envuelta en una nueva polémica al compartir por error un video sexual en el que aparece junto a su actual pareja, Rodrigo Rocco.

De acuerdo a lo comentado por Intrusos de La Red, la exchica reality habría publicado de manera accidental la grabación en su cuenta de Instagram.

En él, se ve al personal trainer realizando actividades de índole sexual con la modelo. Según Claudia Schmidt, "Rocco está masturbando a Luli. Esto es lo que se ve", agregando que "a mí no me provocó absolutamente nada. De sensual no tiene nada, lo encuentro horrible este error", dijo.

Por su parte, Michael Roldán aseguró que "en primer plano se ve la cara de Rocco. En ningún momento se ve la parte del cuerpo de Nicole".

Sin embargo, la situación le pareció un poco extraña a Catalina Pulido, quien no cree que la publicación del video haya sido un error. "Yo creo que fue un poco intencional", comentó, añadiendo que pudo tratarse de una forma para evitar los rumores de quiebre con Rodrigo Rocco.

Esta no es la primera vez que se filtra un video o foto de "Luli", ya que en 2013 se publicó una imagen íntima de ella completamente desnuda. El culpable de la publicación habría sido su expareja Gonzalo Irarrázabal, a quien ella le envió la imagen una vez que habían terminado, para advertirle sobre "el tipo de mujer que se estaba perdiendo".

El escándalo sucede al días del estreno del Estilo chic, el debut de Nicole como conductora de su propio programa en Canal Vive.