Luli comparte irreconocible postal embarazada para celebrar el cumpleaños de su hijo

Nicole Moreno dedicó emotiva dedicatoria a Francisco Javier, su único hijo, que hoy cumple 16 años de edad.

En la publicación que la modelo subió a Instagram, escribió: "Foto de aquel día que por primera vez sentí tus latidos", junto a una imagen de ella en la que aparece embarazada con 14 años.

Sin embargo, y como sucede en cada una de sus publicaciones, la animadora de Estilo Chic recibió cientos de comentarios, en donde muchos usuarios la criticaron por haber quedado embarazada tan chica.

Recordemos que hace unos años, Luli contó en Mentiras Verdaderas que "no sabía como contarle a mis padres, pero después de eso fue todo hermoso. No me arrepiento de haber quedado embarazada a los 14, eso me dio fuerza de vivir, lograr mis propósitos, mis sueños".