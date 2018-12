Luksic defendió a Pancho Saavedra de Kast y le reprochó comentario por caso Catrillanca

Andrónico Luksic defendió a Francisco Saavedra luego de que José Antonio Kast lo increpara por entregarle un galardón del Copihue de Oro y felicitarlo por el segundo volumen de su libro "Lugares que hablan".

Ante esto, el líder de Acción Republicana criticó al empresario, retomando su fuerte debate a través de redes sociales que mantuvo el pasado miércoles con el comunicador, donde Saavedra trató al excandidato presidencial de "imbécil" luego de que se burlara de la intervención en mapudungún de la diputada Emilia Nuyado.

Ahora, el abogado lamentó que "le den tribuna a personas que se ganan la fama insultando a otros por las redes. Lejos de felicitarlo, deberian sancionarlo en el canal y obligarlo a pedir disculpas por sus insultos", comenzó diciendo.

"Los actores públicos tienen derecho a opinar pero no a insultar a otros", agregó Kast.

Lamento que @aluksicc le de tribuna a personas que se ganan la fama insultando a otros por las redes. Lejos de felicitarlo, deberian sancionarlo en el canal y obligarlo a pedir disculpas por sus insultos. Los actores públicos tienen derecho a opinar pero no a insultar a otros https://t.co/AFuJuS0kKe

A los pocos minutos, Luksic defendió al rostro de Canal 13 y señaló: "José Antonio lo corrijo: Pancho Saavedra se gana la vida y el cariño de las personas rescatando historias de lugares recónditos del país y mostrando la riqueza natural de Chile y su gente. No estoy de acuerdo con el insulto de él ni tampoco con las burlas de usted sobre el mapudungún".

José Antonio lo corrijo: @panchosaavedra se gana la vida y el cariño de las personas rescatando historias de lugares recónditos del país y mostrando la riqueza natural de Chile y su gente. No estoy d acuerdo con el insulto de él ni tampoco con las burlas de ud sobre el mapudungún https://t.co/p7MBBy8jBt

Frente a esto, el político nuevamente respondió, aclarando que él "jamás se ha burlado del mapudungún. Lo invito a revisar el programa completo y no dejarse llevar por las noticias falsas", dijo.

Yo jamás me he burlado del mapudungun. Lo invito a revisar el programa completo y no dejarse llevar por las noticias falsas. https://t.co/QNwb8BVxve