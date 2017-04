Luksic critica a C13 por cobertura caso Nabila Rifo: "No todo puede ser por el rating"

El empresario Andrónico Luksic criticó a través de Twitter el tratamiento del caso Nabila Rifo en el matinal Bienvenidos de Canal 13, del que es su controlador, luego de la polémica que generara la emisión de que publicara su informe ginecológico.

En una respuesta a un usuario, quien lo llamaba a comentar el hecho que suma 450 reclamos de la ciudadanía ante el CNTV, el presidente del Holding Quiñenco aseguró que "definitivamente no todo puede ser por el rating. En esto, mal el canal".

La gerencia de comunicaciones de C13 ya había emitido un texto en el que expresaba sus "disculpas públicas a la víctima, su familia y a toda nuestra audiencia", luego de que se expusiera la declaración del gincólogo Francisco Redondo en el juicio.

Oscar, no vi el programa de hoy, y me enteré por Twitter. Definitivamente no todo puede ser por el rating. En esto, mal el canal. https://t.co/E68axBi4W3