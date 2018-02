Luke Gallows: "El alcance de la WWE es mayor al de cualquier otra compañía"

Alberto Stephens, ADN

Luke Gallows es uno de los luchadores más experimentados que tiene la WWE, porque lleva 16 años peleando tanto en Japón como Estados Unidos.

El peleador de 34 años, en conversación con ADN y otros medios, se refirió a la importancia de estar en la WWE: "El alcance que tiene es mayor al de cualquier otra compañía donde puedas luchar, es el mejor lugar donde puedes estar para desarrollar tu carrera. Me siento privilegiado de ser parte".

Junto a Karl Anderson, Finn Balor y AJ Styles conformaron el famoso "Bullet Club", aunque también le gustaría tener presencia femenina algún día: "Creo que Nia Jax encajaría perfecto con nosotros, es una de las mujeres más dominantes de la empresa y crecería mucho siendo parte de nuestro grupo. Seríamos imparables".

Respecto a sus planes para Wrestlemania 34, que será el 8 de abril en New Orleans, el excampeón en parejas de RAW apuntó que "junto a Karl Anderson queremos recuperar los títulos, tenemos a Sheamus y Cesaro en la mira y nuestra idea es quitarles los campeonatos. A eso apuntamos".

Sobre los rumores que señalaban su salida de la organización, el nacido en Maryland comentó que "son completamente falsos, en internet hay muchas mentiras porque con Karl estamos muy felices luchando aquí. WWE es la cima de la montaña en cuanto al espectáculo deportivo, y vamos a seguir siendo parte.

Por último, Gallows señaló que "personalmente, me gustaría que pudiera haber combates por títulos en parejas con tres luchadores por lado. Nosotros, "The Shield" y "The New Day", entre otros, somos muy buenos grupos. Me parece una buena idea porque las peleas serían, sin duda, de mucha calidad".