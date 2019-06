Luis Pedraza reveló que se realizó un implante capilar

El recordado exchico Rojo, Luis Pedraza, visitó el panel de Viva la Pipol para mostrar su nueva música y también para revelar que se sometió a un implante capilar.

Todo comenzó porque el doctor Vidal entregó detalles sobre la abdominoplastia y otro tipo de intervenciones estéticas, a lo que el cantante respondió contándole a los presentes que se había sometido a una cirugía.

En esa línea, Pedraza contó que "me hice un implante capilar. Venía de hace unos 3 años con caída no uniformemente del pelo, por diferentes cosas que uno vive, como estrés. Fui a ver especialista, estuve tomando vitaminas, pero no funcionó mucho".

Posteriormente, agregó que relacionó la caída del cabello con el cáncer testicular que sufrió hace cinco años: "En 2014 enfrenté un cáncer testicular, me hicieron varias radioterapias, me empecé a dar cuenta (que se le caía el pelo) y necesitaba una solución", dijo Pedraza.

Además, explicó que si no se dedicara a la música su pelo no sería tema e incluso contó que se raparía, sin embargo, en la industria en la que trabaja es muy importante la imagen, por eso decidió recurrir a este implante de cabello.