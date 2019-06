Luis Moyano, alcalde de Tocopilla: 'Antes la gente moría por contaminación, hoy porque no hay pega'

El alcalde de Tocopilla, Luis Moyano, en conversación con Ciudadano ADN, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a desarrollar un "Plan Tocopilla" que amortigüe los efectos del plan de descarbonización que anunció, y que implica el cierre de cuatro centrales termoeléctricas en la comuna.

"Bienvenido que se elimine el carbón, la pregunta que me hago es qué pasa con la gente. La ministra habla de reconversión, ¿de qué reconversión? Ninguna. Siguen haciendo show", sostuvo.

El edil indicó que la decisión provocará la pérdida de numerosos puestos de trabajo en la localidad. "Por cada persona relacionada con el transporte del carbón, la limpieza del puerto, cenizas o aseo, hay 3 o 4 más2, dijo, aludiendo al empleo indirecto que el rubro produce.

Por eso, la autoridad planteó la necesidad de "tener un Plan Tocopilla para turismo. Le he escrito cartas al Presidente y a la ex Presidenta y me han cerrado las puertas muchas veces".

Sin embargo, su pretensión más ambiciosa es la de tener un puerto para Tocopilla. Propone que los países vecinos, como Argentina, Paraguay o Brasil, "puedan sacar sus productos por acá, en vez de darse la vuelta al Cabo de Hornos", aseguró.

En 2007, Tocopilla fue declarada zona saturada. Pero hoy, asegura Moyano, la situación es distinta. "Antes todas las empresas dañaban, pero hoy no tenemos contaminación. Antes la gente se moría por la contaminación, hoy porque no hay pega", declaró.

Pese al panorama que relata, hay espacio para eventos más alegres en la agenda de la localidad nortina.Consultado por el estreno de "Mi amigo Alexis", película inspirada en la vida del célebre jugador tocopillano, el edil indicó que el municipio se encargó de exhibirla y "la gente quedó feliz, es una película simpática y el objetivo se cumplió, que la gente se divirtiera. (Sánchez) es un hombre que triunfó no sólo en Sudamérica sino en el mundo".