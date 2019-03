Luis Miguel habría estado a punto de morir tras noche de sexo, drogas y alcohol en Argentina

El programa de televisión argentino "Involucrados" lanzó una gran primicia sobre Luis Miguel que alertó por completo a todos sus seguidores: estuvo al borde de la muerte por una noche de excesos.

El famoso artista casi muere luego de una noche de fiesta con sus amigos llena de sexo, drogas y alcohol. Esto habría sucedido tras finalizar un concierto en Argentina, como parte de su gira "México por siempre".

Los excesos habrían hecho que el "sol de México" sufra una gran descompensación, al punto que el personal del Hotel Faena tuvo que ingresar a su habitación para reanimarlo.

"Un informante me mandó fotos en las que se muestra la habitación de Luis Miguel y el ingreso del responsable de los excesos. Una persona de nacionalidad mexicana llamado Jorge, que es dueño de las chicas y los excesos. A Luis Miguel se le fue de la mano y, en la madrugada, comenzó a tener taquicardia y problemas respiratorios", señaló Luis Ventura, panelista del programa.

"Él se iba a ir el día miércoles y se fue recién este jueves. Vino con una señora de nombre Urbana y ella estaba desencajada. Ella que lo conoce lo vio muy mal. Lo llevaron al jacuzzi del baño para tratar de reanimarlo, porque prácticamente estaba sin conocimiento", agregó el periodista.

Cómo comenzó el episodio

"Todo comienza cuando desaparece su novia, Mollie Gould, que ponía un condicionamiento al descontrol. Aparece Karina Jelinek con una amiga. No sé si Karina participó o no, pero esa noche hubo multisexo en la habitación de Luis Miguel. Karina me dice que se va 2:30 de la madrugada y que no vio a Luis Miguel. A mi me dicen que nunca se la vio salir. No sé si participó de toda esta historia", contó Ventura.

Luego de este nuevo escándalo de Luis Miguel, se ha empezado a especular si' se presentará en su concierto en Asunción, Paraguay. Sin embargo, mediante su Instagram compartieron una foto del escenario donde se presentará.