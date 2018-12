Luis Miguel fue abucheado y pifiado en último concierto

Un nuevo escándalo sumó Luis Miguel en el marco de sus presentaciones alrededor del mundo, ya que tuvo una pobre actuación el pasado 10 de diciembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.



El artista salió con un retraso de 90 minutos, además de mostrar varios problemas al momento de interpretar sus éxitos.



A tal llegó el punto que las pifias y abucheos no se hicieron esperar mientras estaba sobre el escenario, generando además varios cuestionamientos en torno a la condición en la que estaba.



Vale decir que Luis Miguel ha tenido varios problemas en este sentido, e incluso uno de los motivos por el que no habría cerrado su llegada a Viña 2019 habría sido el nivel de presentaciones que estaba ofreciendo en sus conciertos.

@AuditorioMx Luis Miguel drogado? No se le entiende nada, no canta nada, no sabe ni donde está!!! Que tristeza 😟, que falta de respeto... Increíble que no quede nada de quien fue... #LuisMiguel pic.twitter.com/5DM32a78EL