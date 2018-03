Tras el quiebre con Oriana Marzoli, Luis Mateucci no dudó en lanzar duros comentarios sobre su expareja.

En su cuenta de Twitter, el argentino fue categórico respecto a la ruptura con la exchica reality: "Huí del infierno".

Además, el ganador de "Volverías con tu ex" acusó que la venezolana "me hace la vida imposible. Olvídate de mí y déjame ser feliz".

Ella no me echó, huí del infierno!🏃🏽‍♂️ https://t.co/GrVmblrrNq

Me echo de mi casa sin darme mis cosas, me hace la vida imposible hablando a personas para que me quiten el trabajo y encima me cotillea el instagram y anda buscando info a quien le doy like o no... olvidate de mi y Dejame ser feliz... lo nuestro ya fueee!