Luis Mateucci responde a las revelaciones íntimas de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli despedazó hace unos días su ex pareja Luis Mateucci en el programa Sábado Deluxe. La venezolana aseguró que no se podía acercar al argentino, porque "su pene olía mal (...) Le olía feo, por eso mismo no quería hacer nada con él".



El exparticipante de "Volverías con tu ex" no se quedó callado y respondió a los dichos de la chica reality: "Está despechada. Lo que hizo fue por despecho total. No es más que una niñata que está dolida y busca una tontería para hacerme quedar mal".



"Me dio pena, es una lástima verla así. Todo el escenario riéndose de ella. Quedó como una tonta", agregó en conversación con Cotilleo.



Respecto a las supuestas intimidades dichas por Oriana, Mateucci señaló: "No reveló intimidades, por eso me duele. Son inventos. Eso no es revelar ninguna intimidad. Si todo eso hubiera sido cierto, no habría estado dos años conmigo".