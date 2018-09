Luis Jara: "Yo soy un tipo para la risa y doy jugo también para que la gente se ría de mi"

Luis Jara visitó Ciudadano ADN para conversar sobre "La Última Tentación", canción que lanzó hace unos meses y que lo reúne tras el micrófono con María José Quintanilla y Franco el Gorila, comentando sobre su vida reciente que "yo casi no peleo y casi no miento. Cada día me cuesta más mentir".

El cantante comentó sobre el clima generado por las redes sociales que "nos falta querernos. Hacernos más cariño", señalando que algo está pasando en la sociedad porque "no es que los chilenos estemos más o menos amigables".

"Éste es un circo, y cuando nos metemos aquí tenemos que aprender a bailar con eso" aseguró sobre las críticas en redes sociales a Maria José Quintanilla, reflexionando que "abro Twitter, abro Instagram y leo los comentarios y me río con la gente. Si yo soy un tipo para la risa, y doy jugo también para que la gente se ría de mi, pero eso se convierte en maldad muy rápido".

Respecto a los temas valóricos, Luis Jara expresó que "yo creo en la identidad de género" y que "el aborto en las tres causales yo estoy de acuerdo con las tres". Sobre las polémicas con su compañera de matinal, Patricia Maldonado, el cantante señaló al respecto que "es una gran mujer que tiene una opinión política que yo no comparto, pero no entra con una bandera de lucha política al estudio".