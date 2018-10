Luis Jara y Viñuela revelaron que Don Francisco vio el video sexual de Luli por Whatsapp

Una "copucha" que no estaba en los planes de nadie se dio a conocer durante este miércoles en el matinal "Mucho Gusto" de Mega, luego que Luis Jara y José Miguel Viñuela fueran presionados para dar a conocer qué era lo que había sucedido en una cena que organizó Don Francisco.

Ambos conductores aseguraron en el espacio que todo se desató tras el famoso video sexual que subió por error Nicole Moreno, "Luli" en su cuenta de Instagram, donde aparecía teniendo sexo con Rocco, su actual pareja.

Según relató Viñuela, Mario Kreutzberger empezó a preguntar "¿y quién es la Luli?, ¿y quién es esta?’, ¿o no?", a lo que le contestó: "Si señor. Ayer se filtró un video, perdona que lo diga. ¿Ustedes vieron el video de la Luli? En este programa no se habla de farándula".

En esa línea, el exconductor de Mekano, agregó que "en el chat de la Teletón, a Karen Doggenweiler le llegan todos los videos porno y ella los reparte para distintos lugares. Y Don Francisco lo vio. Imagínate la cara".

Por su parte, Jara comentó: "Don Francisco estaba sentado al lado de su señora, santa señora que tiene, y se pone los lentes para ver el video de Luli. Te lo juro por Dios. Y no solamente eso. De repente, la Carola de Moras se tira una frase, y yo quedé muy descolocado, porque yo, a pesar de los años que tengo, todavía me descoloco. Ustedes pueden creer que Carola de Mora dice ‘¿y ustedes no han visto el video de Pato Laguna?’. Ahí quedó la crema. Empezaron a subir videos, videos".

En ese momento Viñuela contó que el animador sólo vio el video de la modelo chilena. "Resulta que Don Francisco lo ve con anteojos y dice, como que se le fue la mirada para adelante, ‘oye, pero la velocidad (...)’ y ahí le decíamos que la Karen lo mandó en cámara lenta”

Finalmente, el propio José Miguel le envió un mensaje a Doggenweiler.

"Que se haga responsable. Es la abastecedora de todo el material audiovisual que nos llega al chat", dijo entre risas.