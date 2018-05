Luis Jara le realiza particular invitación en inglés a Robbie Williams

Robbie William se volverá a presentar en el país el próximo 5 de noviembre en el Movistar Arena y ya hay un animador chileno que se frota las manos para poder volver a estrevistarlo: Luis Jara.

El animador de "Mucho Gusto" intentó dialogar en inglés hace un tiempo atrás con él, pero el artista británico se molestó y se retiró del estudio.

13 años después de aquel bochornoso episodio, el intérprete de "un golpe de suerte" le mandó un particular mensaje a Williams para que tengan un reencuentro.

"Me gustaría entrevistarlo... Preguntarle qué recuerda de Chile, si se acuerda de mí (risas)... No, no, no, hablar de su carrera, de lo que ha sido de él, con su música", confesó Jara.



Para después hacerle una invitación al famoso cantante. "Robbie quiero invitarme para tener una conversación, porque te he estado esperando por mucho tiempo, desde hace 13 años. ¡Bienvenido a Chile!", lanzó.