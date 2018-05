Luis Jara inventó que era uno de los 33 mineros para entrar a un VIP en Las Vegas

Una curiosa vivencia relató el cantante chileno y animador del Mucho Gusto en Mega, Luis Jara, puesto que señaló que durante una visita a Las Vegas, entró a un exclusivo sector VIP de un evento haciéndose pasar por uno de los 33 mineros rescatados en la mina San José en 2010.



De acuerdo a sus palabras, aseveró ser Edison Peña, uno de los afectados que era fanático de Elvis Presley. La situación llegó a tal punto de que los asistentes a la cita se sacaron fotos con él, puesto que pensaron que efectivamente había sido una de las víctimas de dicho episodio.



Jara detalla que en un comienzo el guardia del lugar no lo dejó pasar, hasta que el cantante empezó a comentarle (en inglés) a unos franceses que él era uno de los mineros.



"Yo me pongo a conversar con ellos, '¿Do you speak english?, ¿you know whi I am?, I am one of the miners’, I come from Chile'", comentó, añadiendo que los galos empezaron a convencer al trabajador de seguridad explicándole sobre quién supuestamente era el artista.



Finalmente, Jara aseveró que lo hicieron pasar y que la mitad del lugar se terminó sacando fotografías con él.