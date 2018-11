Luis Jara incomodó a Karla Constant con pregunta sobre su exmatrimonio

En Mucho Gusto hablaron de las parejas que tienen que mantener una relación a distancia, pues en el estudio se encontraba Catalina Bono, ganadora de Protagonistas de la Fama, quien se casó con Francisco Moller y se tuvo que ir a vivir al extranjero.

Quien se sumó a la situación de Bono fue Karla Constant, quien también vivió esa experiencia en carne propia, cuando en 2008 se fue a vivir a Argentina con Juan Salvador León, su exmarido. Sin embargo, todo cambió en 2011 ya que el matrimonio llegó a su fin y ella tuvo que regresar a Chile.

Es por esto que la animadora fue la primera en referirse al hecho de vivir en pareja fuera del país, señalando que "Yo conozco parejas que han hecho lo mismo que tú, y al poco tiempo ya se separan, porque uno en la soledad se conoce. Porque como no tienes la red de apoyo, y el que está al lado es el único que te contiene, a veces no encuentras la respuesta que esperabas", dijo Constant.

En esa línea, Luis Jara le preguntó a su compañera: "¿Puedo ser tu confidente, Karla? ¿Te pasó algo así?"



"Chuta, no pensé que me ibas a preguntar eso", respondió Karla, desatando la risa de Lucho Jara, quien volvió a insistir sobre su situación en Argentina.



"Es que yo siempre tuve el sueño de vivir fuera, pero efectivamente hay veces que uno no encuentra lo que esperaba. No voy a entrar más en detalles, porque sería súper injusto, porque tengo pantalla y él no. Me parece que no", manifestó.



"¿Sabes lo que pasa? Uno necesita alguien que te abrace. Mira, que ni siquiera te diga algo. Y yo creo que eso me hizo mucha falta. Yo quería ser como 'power', pero ahí te das cuenta que eres muy frágil y que necesitas a tu mejor amiga, tú mamá, tu hermana, y no lo tuve. Entonces, yo creo que hay parejas, como ustedes (le dice a Cata Bono), que pasaron eso, y lo van a seguir pasando, porque la base ya está muy sólida. Entonces, doble mérito", expresó.