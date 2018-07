Luis Jara confesó que protagonizó un atropello con desenlace fatal

Un polémico episodio tuvo Mucho Gusto, donde Luis Jara confesó que cometió un crimen hace 33 años, cuando atropelló a un indigente a plena luz del día.

En la sección "confesiones matinales", el animador y cantante comenzó narrando que "me estaba acordando de algo que me sucedió, que lo conté una vez someramente, y son de aquellas cosas que te marcan para la vida. Yo no sé si a ustedes, en algún momento determinado, los han llevado presos, los han detenido".

"Fíjate que tenía 20 años y venía manejando por la avenida Santa María un Fiat 147 punta tiburón. ¿Lo recuerdan? Con chupete incluido y todo. Y en ese tiempo, un cabro que tiene ese auto de verdad que se siente en la gloria", agrega.

Alrededor de las seis de la tarde, Jara iba manejando "a una velocidad bastante prudente. Yo venía con el director de EMI en ese entonces. Y de repente veo un señor que venía curadito, a plena luz del día".





"Antiguamente la avenida Santa María bajaba, tenía una pendiente, y yo, como conductor inexperto, trato de esquivarlo hacia la derecha, pero el señor me sigue la ruta. Luego se ladea hacia el otro lado, se ladea hacia el otro lado, se ladea hacia el otro lado, y lo atropello", indicó.

Según el relato del cantante, "el caballero cae en el vidrio de mi auto. Y roda y cae al piso. Se azota contra el cemento". En ese momento, "yo me paralizo, se genera una batahola alrededor".

"Estaba consciente. Pero cuando yo trato de moverlo, el señor estaba quebrado completamente. Mi sensación de angustia fue tan grande que me quedé paralizado y de rodillas en el piso, al lado de él, sin decir nada", añadió.

Jara indicó que el Carabineros que llegó al lugar era su compañero de curso en la básica, de nombre Ezequel Rivas. "No me puse a llorar. Pensé inmediatamente en mi papá y en mi mamá. 20 años, hace 33 años atrás, de verdad éramos otros jóvenes", explicó.