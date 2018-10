Luis Fonsi sobre rumores de enemistad con Daddy Yankee: Esa noticia fue bastante rara

Hace aproximadamente un mes Luis Fonsi canceló los tres conciertos que lo traerían de vuelta a Chile, donde muchos especularon que habría sido producto de un alejamiento da Daddy Yankee.

A pesar de los rumores de la supuesta enemistad entre ambos puertorriqueños, Fonsi fue entrevistado por Culto donde señaló que "desafortunadamente, los conciertos que estaban pactados con mi hermano Daddy Yankee no se pudieron dar por un conflicto que hubo entre la oficina de él y el empresario del concierto", argumentó.

También añadió que según entiende él "tuvo que ver con un incumplimiento de contrato de parte del empresario a Daddy Yankee. Por ende, la oficina de Daddy Yankee se retiró del concierto", dijo.

Sin embargo, fue tajante en decir que "seguimos hacia adelante. Esto no significa que no va a haber más conciertos, para nada. Sólo estos tres shows no se pudieron dar por una cuestión contractual. Repito, fue por el empresario que le falló a la oficina de Daddy Yankee y yo apoyo a Daddy Yankee", expresó.

En la misma entrevista, desmintió la "enemistad" con el reggaetonero, asegurando que "Inclusive, hace un mes cantamos juntos, y hace dos meses hicimos varios conciertos similares en España. También, él cantó en mi concierto. Esa noticia fue bastante rara que surgiera de la nada".