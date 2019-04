Luis Fonsi le respondió a fanática que lo criticó por la vestimenta de su hija

Luis Fonsi se vio en la obligación de responderle a una seguidora de Instagram que lo criticó por cómo lucía Mikaela, su pequeña hija, en una tierna fotografía que subió a la plataforma.

Esto se produjo porque los fanáticos del puertorriqueño manifestaron que el cantante y su mujer le "están robando la niñez" a sus hijos, sobre todo a la menor, ya que su ropa la hacía ver mucho más grande.

Frente a esto, el intérprete de "Yo no me doy por vencido" le respondió a una de sus seguidoras, quien escribió en su foto: "Disfruta a tu familia. No le roben su niñez con esas vestimentas… la niñez solo es corta y la niña no viste de acuerdo a su edad. Es simplemente una opinión de alguien que ama a los niños… si no les gusta mi opinión lo siento".

En esa línea, Fonsi contestó: "Hola, respeto mucho su comentario. Le cuento que esa ropa que tiene puesta mi hija la escogió ella misma. Hasta las medias. Si ella se siente feliz, entonces yo estoy feliz. No se preocupe, nada ni nadie le va a quitar su niñez. No sabes lo feliz que son. De todos modos, gracias por tu preocupación. Besos".