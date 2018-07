Luis Dimas: Tuve cerca de 300 mujeres

En conversación con Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas, el cantante Luis Dimas habló acerca de su juventud, reconociendo que tuvo un pasado casanova, aunque aclaró que "aún no siento el viejazo".



Acerca de sus mejores años, el rey del twist afirmó ante la consulta de cuántas conquistas tuvo, confesó que si bien no lleva un registro, fue "más o menos respetable", apuntando a que "tuve cerca de 300 mujeres, gente que has conocido, paseado, en todos estos años".



Por otro lado, Dimas volvió a referirse a la polémica con Alejandra Fosalba, reiterando que todo se trató de una humorada.



"Todo era broma, un día me dijo bromeando: 'No me diga que me estoy insinuando', pero ahí quedó. Y 21 años después alguien lo tomó", expresó.