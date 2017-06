Luis Dimas contó que una aparición de Jesús lo hizo dejar las drogas y el alcohol

Un pasado de excesos tuvo el cantante Luis Dimas en sus años mozos de carrera artística. Las drogas y el alcohol hicieron mella en su salud, aunque llegó un día en que dijo "no más", el cual fue motivado de paso con una experiencia que roza lo paranormal.



Así lo dio a entender en Mentiras Verdaderas, en donde comentó que después de un show y en el que se excedió con el consumo de narcóticos tuvo una aparición.



"Yo estaba parado, peinándome, miro, te juro, y veo a Jesús en el espejo. Miro para atrás y por supuesto no había nada. Me aluciné, pero esa alucinación causó que yo esa noche no tomara más. Esa situación causó que yo me sintiera mejor. Esa alucinación la tomé como un mensaje si tu quieres", contó.



Dimas complementó la anécdota, expresando que "primera vez que lo digo en la TV. No pude más. Por supuesto que no vi nada más. Sonreí y dije 'gracias, señor'. Y en ese momento nunca más volví a tomar drogas. Eso lo cree poca gente, pero yo creo que, a lo mejor, yo mismo, mi propia alucinación, me cree yo mismo esa necesidad de tener un mensaje".