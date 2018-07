Luis Dimas aclara: "Yo no he dicho eso de que Alejandra Fosalba se me insinuó, es un invento"

El cantante Luis Dimas terminó rectificando sus dichos en torno a una experiencia que él mismo relato cuando se grabó la película Takilleitor, en donde la actriz Alejandra Fosalba se le habría insinuado.



En vista de la repercusión que realizó la involucrada y de la serie de bromas en torno a sus dichos, el rey del twist comentó la verdad en The Clinic.



"Yo no he dicho nada. La quiero mucho, es muy amiga mía y tiene todo el derecho de reírse. Ella tiene su vida y yo no he dicho eso de que ella se me insinuó. Es un invento", sostuvo.



Dimas aclaró que todas las repercusiones "me parecen una tontera. Yo tengo mucho respeto por ella. Yo era muy amigo, y cuando filmábamos…¡Por Dios! Si es nada esto. En la Takilleitor nos revolvíamos y nada más. A lo mejor dije 'me puso cara insinuante', pero jamás se me insinuó, de adónde".



El cantante indicó que entiende que Folsaba se haya reído, pero que "yo no tanto, porque me han hueviado tanto que ya no me río".