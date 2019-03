One Media finalmente reveló el primer tráiler de Lucy in the Sky, la película donde Natalie Portman encarna a la astronauta Lisa Nowak.

La cinta relata su historia de secuestro e intento de asesinato de otra mujer por un ataque de celos. Inicialmente, el filme se iba a titular Pale Blue Dot.

El elenco contará con John Hamm (Mad Men), Zazie Beetz (Deadpool), Dan Stevens (Downton Abbey), entre otros.

Lucy in the Sky será dirigida por Noah Hawley (Fargo, Legion) y se estrenará en 2019.