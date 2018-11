Luciana Salazar llamó la atención con extraña confesión íntima

Luciana "Luli" Salazar estuvo en el programa argentino Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, reveló un aspecto privado de su vida que sorprendió al resto de los invitados.

En el espacio televisivo de Telefe, la modelo comentó que tiene ciertos problemas con ir al baño en casa ajena, asegurando que "soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa… Salvo que esté en una emergencia. Pero no me siento en la tabla, soy muy asquerosa: hago de parada o a veces en vasitos".

En esa línea, le preguntaron por qué ocupaba vasos para orinar, explicando que cuando está en lugares donde no hay baños o los baños no son muy limpios, le pide a su asistente, una "amiga de confianza", que le pase los vasos plásticos y que después se los lleve y los tire.