Lucía López da las claves para diseccionar al piropo y entrega la regla de las tres C

La periodista Lucía López realizó una columna en Biut, en donde habla acerca de su posición con respecto al piropo , que ha estado en discusión durante el último tiempo, entregando además una serie de claves para que no existan inconvenientes a la hora de utilizarlos entre personas.

"No estoy contra el piropo, estoy contra el derecho que algunos se arrogan de opinar sobre la apariencia física de otro, sin que nadie les haya preguntado. A partir de ahí, solo agravantes, peor si el comentario es sexista, peor si es de un adulto hacia una niña o adolescente, peor si tiene connotación sexual, peor si incluye conductas físicas, peor…", empieza.



López aclara la importancia acerca de la direccionalidad compartida que deben haber en este tipo de instancias, por lo que aprovecha de dar algunos tips (o como ella llama "tres C") para no tener que pasar por algunos problemas a la hora de querer abordar a otro:



Conocimiento: Un piropo sólo debe ser emitido entre personas que se conozcan.



Confianza: El piropo corresponderá decirlo en una relación de confianza bidireccional entre las partes, donde no haya espacio para el abuso de poder.



Consentimiento: El piropo sólo será válido si es que está consentido implícita o explícitamente en la relación, así como otros tratos y conductas que formen parte de ella.