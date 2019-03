Lucía Dammert y Paulina Astroza: 'Si no existiera la ONU el mundo sería regido por el más fuerte'

En Agenda de Género comenzamos hablando de emprendimientos liderados por mujeres, y programas públicos y privados de ayuda al ecosistema emprendedor, junto a Josefa Villaroel.

Además recibimos a Johanna Reyes de Mujeres Emprendedoras, quien señaló que "la idea es que otras mujeres no pasen lo que me pasó a mi, no tengan que pagar un MBA, que para muchas es mucho dinero. Poder ir a una charla que de verdad les sirva".

Además conversamos de Relaciones Internacionales, Trump, populismos y multilateralismo con las expertas, académicas y analistas en esta materia Lucía Dammert y Paulina Astroza.

En el tercer bloque recibimos a Carolina del Real para que nos cuente su experiencia viviendo con el VIH, y cómo lidera campañas de prevención en la web y en charlas para estudiantes de colegios.

Finalmente para conversar sobre la autoestima de los niños y jóvenes recibimos a la sicóloga infanto juvenil Carla Ljubetic y la directora de la Fundación Niñas Valientes, Emilia Vergara.