Lucho Gatica: "Si Luis Miguel no hubiese grabado boleros no sería tan famoso"

Una tensa relación tuvo Lucho Gatica con Luis Miguel en los años que compartieron como artistas, pese a que el llamado "Sol de México" elogió varias veces al fallecido cantante chileno interpretando sus mejores éxitos.

El nacional en varias oportunidades dejó clara su postura sobre el mexicano, asegurando que existía una gran distancia entre ellos dos en la forma de sentir y cantar los boleros.

"Luis Miguel no es el intérprete que yo quisiera porque el bolero hay que sentirlo para cantarlo", aseguró, revelando que "tiene mucho talento como cantante, pero creo que si Luis Miguel no hubiera grabado boleros no sería tan famoso. Él fue famoso cuando empezó su carrera y después con los boleros. A mí me tocó incluso ir a una de las primeras grabaciones que hizo de boleros. Pero después dejé de ir porque ahí no cabía una opinión", fueron parte de las opiniones que dio el legendario músico sobre el azteca al diario El Mercurio en 2011.

Pero la frase que más llamó la atención, fue cuando Gatica aseguró que Luis Miguel "no me llega ni a los talones, y no es por presumir".

Agregando en esa línea, que "él no es conocido en Medio Oriente ni en Asia, como yo".

Cabe recordar que Gatica dejó de existir este martes 13 de noviembre, a la edad de 90 años.