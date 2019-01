En 2017, cuando vino a Chile, el público asistente al Movistar Arena le cantó constantemente "Lucho Jara" a Aiden English.

Si bien ha pasado más de un año, el luchador de la WWE no se olvida de ese divertido momento.

A través de su cuenta de Twitter, el oriundo de Chicago le mandó un mensaje al cantante para que se ponga a su altura.

"Yo soy mi propia persona, pero Luis Jara puede ser el Drama King de la música", le contestó a un fanático nacional.

Nope. I’m me. @Luisjaraoficial can try to be the DramaKing of music though... https://t.co/WQRhcCa7Ug