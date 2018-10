Luca Guadagnino adaptará al cine el disco "Blood on the tracks" de Bob Dylan

Luca Guadagnino, director de “Call me by your name”, prepara una adaptación cinematográfica de “Blood on the tracks”, disco de Bob Dylan publicado en 1975.

De acuerdo con The New Yorker, un productor de la cinta nominada al Oscar adquirió los derechos teatrales de la obra y se la ofreció al realizador italiano. La única exigencia de este para aceptar fue que Richard LaGravenese, a quien no conocía, escribiera el guion.

LaGravenese ha firmado los guiones de “The Fisher King”, “The Bridges of Madison County”, entre otros.

Según el guionista, en la adaptación, que cuenta de 188 páginas, “dramatizamos lo que sucede cuando dejas que tus pasiones se apoderen demasiado”.

En noviembre, Bob Dylan lanzará el boxset “More Blood, More Tracks” con inéditos y otras versiones de los temas que componen “Blood on the tracks”.