Louis Tomlinson habló por primera vez sobre la reciente muerte de su hermana

Las últimas semanas han sido definitivamente complicadas para Louis Tomlinson, ya que el pasado 13 de marzo falleció su hermana Félicité Tomlinson, de manera muy repentina.

Según señalan los informes policiales, se cree que la modelo e influencer falleció debido a un ataque al corazón, pero la causa oficial aún no está confirmada.

Sin embargo, este miércoles el exintegrante One Direction le dedicó unas palabras a sus seguidores, quienes lo han apoyado incondicionalmente en estos momentos tan duros.

Just wanted to thank everyone for their lovely words over the past couple of weeks. Back in the studio today to vocal something I wrote a few months ago. Sending you all loads of love x