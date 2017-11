Louis C.K. reconoce acusaciones y pide perdón por su conducta sexual: "Todo es verdad"

El comediante Louis C.K. hizo público este viernes un comunicado en el que admite que los relatos sobre su conducta sexual “son verdad”, y expresa sus remordimientos por lo sucedido.

Un total de cinco mujeres, cuatro de ellas con nombre y apellidos, aparecieron el jueves en el New York Times acusando a Louis C.K. de un comportamiento inapropiado con ellas cuando estaban a solas. Los relatos describían con mucho detalle cómo el actor se masturbó delante de ellas o intentó hacerlo.

El comunicado llega un día después de que el estreno de su nueva película fuera cancelado abruptamente el jueves por la noche, y de que las plataformas de streaming hayan retirado su material.

"Quiero responder a los relatos que hicieron a The New York Times cinco mujeres llamadas Abby, Rebeca, Dana, Julia, que fueron capaces de dar sus nombres, y una que no", comienza el comunicado, distribuido por su publicista. "Estas historias son ciertas. En aquel momento, me decía a mí mismo que eso estaba bien porque nunca le enseñé mi pene a una mujer sin preguntarle primero, lo que también es cierto. Pero lo que he aprendido después en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona pedirles que te vean el pene no es una pregunta. Para ellas, es un aprieto. El poder que yo tenía sobre estas mujeres es que me admiraban. Y utilicé ese poder de forma irresponsable".

"He tenido remordimientos de mis actos. Y he tratado de aprender de ellos. Y huir de ellos. Ahora soy consciente de hasta dónde llega el impacto de mis actos. Ayer aprendí hasta qué punto dejé a estas mujeres que me admiraban sintiéndose mal consigo mismas y alerta ante otros hombres que nunca las habría puesto en esa situación".

"También me aproveché del hecho de que soy bastante admirado en mi comunidad y en la suya", continúa el comunicado, "lo cual les impedía contar su historia y les causaba dificultades cuando lo intentaban, porque la gente que me admira no quería escuchar. Yo no pensaba que estuviera haciendo de eso, porque mi posición me permitía no pensarlo. No hay nada en esto que me perdone a mí mismo. Tengo que reconciliarme con quién soy. Lo cual no es nada comparado con la tarea que les dejé a ellas”.

Louis C.K. se disculpa a continuación con toda la gente que se va a quedar sin trabajo por la cancelación de sus proyectos y con los equipos de su nueva película y de las cuatro series de televisión que produce (Better things, The cops, One Mississippi y Baskets).

“He traído el dolor a mi familia, mis amigos, mis hijas y su madre”, concluye la carta pública. “He pasado toda mi larga y próspera carrera hablando y diciendo lo que he querido. Ahora daré un paso atrás y me tomaré un tiempo largo para escuchar. Gracias por leerme”.