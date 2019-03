'Los venden enfermos': La fuerte funa de Michelle Carvalho contra criadero de perros

Michelle Carvalho tiene 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde se muestra tal cual es. Esta vez la exchica reality quiso funar a un criadero de perros (ya lo había hecho una vez), a los que acusa que "los venden enfermos".

Según relató, le regalaron hace años "una York de 3 semanas de vida, diciendo que tenía 3 meses ciega con otitis, y con diversas enfermedades más, que vino a fallecer con 4 meses", agregando que ha escuchado sobre "más de 200 casos" de perros que vienen de ese lugar y han muerto.

La brasileña comenzó mostrando una imagen de una conversación de una persona con el dueño del criadero Vicbulls, Víctor Meneses, a quien le preguntan sobre la denuncia que tenía su fan page de Facebook, a lo que él responde que "ya se demandaron a 4 personas por calumnia infundada y manipulación de fotos, así que todo en regla", afirmando que Michelle Carvahlo era una de las demandadas.

Según la versión de la modelo, efectivamente la demandó, pero manifiesta que "en el día del juzgado fui con mi abogado y todas las pruebas que tenía contra él. ¡Y el criminoso simplemente no apareció! ¡Chanta!".

Además, Carvalho acusa que Víctor "cambia el nombre del criadero a cada semana para que yo no lo pille y siga funando". Asimismo, la modelo mostró mensajes de personas que tuvieron una experiencia similar con el criadero.

Otra de las personas que le escribió a la exchica reality aseguró que "preguntamos si era verdad lo de perritos enfermos, y empezaron a desactivar comentarios y luego bloquearon a todos quienes les hablaron de ti, solo con esas acciones te dan la razon".

Finalmente, la brasileña, quien es dueña de los felinos Nala (que es sorda) y Simba, aconsejó que "adopten siempre, pero para los que quieran comprar (ojalá que no), siempre pidan visitar el criadero y ver las condiciones de cómo se crían los perros o gatos. Y si no te dejan ir a visitar el local, pues ya sabemos que no son de buena fe".

Cabe desatacar que el criadero tiene en su foto de perfil imágenes de cachorros junto a famosas como Camila Recabarren, Nicole "Luli" Moreno, Marco Ferri, entre otros.

Puedes revisar todos los dichos de Michelle Carvalho aquí: