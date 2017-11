Los valiosos consejos de Mia Khalifa para hombres que tienen el pene pequeño

La retirada pornstar libanesa, Mia Khalifa, entregó una serie de consejos para que los hombres con el pene pequeño puedan disfrutar igualmente de las artes amatorias que el resto.

En una lúdica entrevista con la revista Men's Health, la celebridad fue categórica al declarar que "no creo que el tamaño importe en absoluto. Definitivamente, el mejor sexo que he tenido no fue con el hombre mejor dotado".

"Realmente, se trata de la manera en que tratas a una chica y de lo que siente por ti. Para mí, el clímax es más acerca de cómo me siento que lo que esté haciendo la otra persona", aclaró.





Khalifa subrayó que lo importante es "que no se salte los juegos previos". "No se trata de conseguir una bomba o hacer que tu pene sea cuatro pulgadas más grande", reflexionó.

Si bien advirtió que tal vez existan penes demasiado pequeños, "si él tiene esas otras cosas, la mujer va a mirar más allá del tamaño. Sólo hay que tener confianza".

"La confianza te hará parecer más alto y tu miembro más grande. Sólo tiene que ponerse de pie un poco más derecho y poner los hombros hacia atrás", aseguró.

Además, entregó una serie de consejos al respecto, como "poner una almohada en la parte baja de la espalda", ya que esto -en su opinión- "ayuda con los ángulos".

También recomendó "evitar ciertas posiciones, como 'a lo perrito'. Va a ser muy duro tratar de llegar si la mujer tiene un gran trasero o algo así".

Finalmente, Khalifa señaló que con los penes pequeños es más fácil realizar la posición conocida como "garganta profunda", lo que lo hará sentir como "una estrella de rock".

En la última pregunta, el periodista le consultó si el sexo oral de un hombre a una mujer compensa un pene pequeño, a lo que la celebridad señaló: "A mí no me gusta, pero muchas chicas realmente lo disfrutan".

"Yo soy muy cosquillosa en mis muslos internos y si alguien baja, empiezo a reírme como maníaca. Soy como el Joker y eso es muy poco atractivo", concluyó.