Los trabajos del director de cine que le tapó un penal a Messi

El arquero de Islandia Hannes Halldórsson, protagonista del empate de su selección contra Argentina al detener un penal a Messi en Rusia 2018, solo lleva 4 años como futbolista profesional ya que antes se dedicó a ser cineasta.

El director de cine ha grabado videoclips como la canción que representó a su país en Eurovisión 2012, comerciales para Ikea y Coca-Cola, entre otros.

Es más, Halldórsson tiene a su haber una película de acción, "Leynilögga", que trata de dos policías homosexuales y fue un gran éxito en su país porque "las persecuciones automovilísticas en Reykjavík [la capital de Islandia] son tan absurdas que a la gente le encanta".

Here is a behind-the-scenes video from the @CocaCola production 🎥



https://t.co/tiluvagpyl pic.twitter.com/4fy53OnNhB