Los Soprano volverán en una película

Los Soprano volverán. El creador de la serie, David Chase, está trabajando en una película que servirá como precuela, ambientada en las década de los sesenta, de acuerdo con información de Deadline.

La cinta se llamará The Many Saints of Newark y el guion es del mismo Chase y Lawrence Konner. El hombre tras la invención de Tony Soprano también participará de la elección del director.

El responsable de Warner Bros Pictures Group, Toby Emmerich, dijo que están “encantados” con la decisión.

"David es un narrador magistral y nosotros, junto con nuestros colegas de HBO, estamos encantados de que haya decidido volver a visitar, y ampliar, el universo Soprano en una película", dijo Emmerich.