Los peores combates que se han registrado en la historia de Wrestlemania

David Muñoz, Kevin Felgueras y Alberto Stephens, ADN

Pese a que Wrestlemania es el evento principal de la WWE, en más de una ocasión ha tenido combates para el olvido.

Ya sea por los títulos, para definir rivalidades históricas o potenciar otras disciplinas, hubo años donde las peleas dejaron mucho que desear.

1.- Sheamus vs Daniel Bryan, Wrestlemania 2012:

Ninguna pelea por el cinturón más importante puede durar 18 segundos. Nada más que decir.

2.- Lawrence Taylor vs Bam Bam Bigelow, Wrestlemania 1995:

En una de las peores decisiones en la historia del evento, la extinta WWF decidió darle el main event a un jugador de fútbol americano, quien más encima venció a uno de los grandes luchadores en la historia de la compañía. Lo más inexplicable es que, como antesala de este combate, dejaron la gran lucha entre Diesel y Shawn Michaels por el título máximo. Hasta el día de hoy, muchos se preguntan por qué se tomó esta determinación.

3.- Triple H vs Randy Orton, WrestleMania 25:

La principal historia de cara al "aniversario de plata" del mayor evento de la WWE finalizó con una pelea totalmente olvidable, aunque los antecedentes ya estaban sobre la mesa considerando que nunca estos dos juntos han dado una lucha memorable, salvo aquel Last Man Standing en No Mercy 2007.

Se esperaba una verdadera carnicería a raíz de los antecedentes, pero la estipulación de que Triple H no podía perder por descalificación terminó por matar el combate, puesto que se terminó en una serie de llaves y lucha al ras de la lona que terminó con un ataque con el mazo y posteriormente un pedigree contra Orton.

4.- Bret Hart vs Vince McMahon, WrestleMania 26:

Una lucha que tenía como condimento el Montreal Screwjob y el conflicto real entre ambos, pero claramente el paso del tiempo no fue un factor menor, puesto que ni el Hitman estaba en su condición física ni el mandamás de la WWE era el indicado como para llevar el peso de la lucha.

La pelea fue una serie de intervenciones y decisiones absurdas, además de un largo desarrollo que hizo más insufrible el combate, en desmedro de otras peleas en la cartelera que tuvieron un menor desarrollo por este bodrio (como el CM Punk vs Rey Mysterio).

5.- Brock Lesnar vs Goldberg, Wrestlemania 2004:

Probablemente si se piensa en Wrestlemania, se imagina algo grandioso. Si a eso le sumamos el mítico Madison Square Garden, se transforma en algo histórico. Estos dos elementos hacen suponer que nada de lo que allí pase puede salir mal. Pero así pasó hace 14 años.

Un feudo que iniciaba en enero de ese 2004, cuando en medio de la Batalla Real, un poderoso Goldberg eliminaba un luchador tras otro para tomar sus boletos al máximo evento del entretenimiento deportivo. Brock Lesnar sorprendía entrando al ring casi noqueando a quien este año se convertirá en parte del salón de la fama de WWE. El histórico campeón de WCW era eliminado por Kurt Angle y quedaba fuera del viaje a Nueva York. Solo semanas después, Lesnar defendía su título ante Eddie Guerrero en No Way Out, la antesala de Wrestlemania. Una lucha marcada por la intervención de Goldberg quien estuvo en la primera fila de ese show gracias a un ticket regalado por Stone Cold. Una historia bien contada, un show que lograba encantar y llamar la atención de los millones de fanáticos que alrededor del mundo verían este enfrentamiento en la vitrina de los inmortales. El ingrediente especial: la serpiente cascabel como árbitro especial. Nada hizo prever lo que se vendría.

Una pelea monótona, carente de ritmo y absolutamente aburrida. Ya desde el inicio había más gestos y miradas que una lucha como se esperaba. Stone Cold estuvo desubicado los primeros 10 minutos, sin entender el tiempo que se tomaron Lesnar y Goldberg en tomas de árbitro, dormilonas y sencillamente en hacer correr el reloj. Fue tal, que el propio público abucheaba desde un comienzo gritando “boring” (aburrido) al estilo del fútbol americano. Uno de las peores presentaciones de ambos luchadores, que el año pasado tuvieron su revancha luego de un extenso feudo que coronó a Lesnar como campeón universal hasta hoy. Título que perdería este año ante Roman Reigns.

6.- The Undertaker vs Giant González, Wrestlemania 1993:

Sencillamente una de las victorias más patéticas del enterrador en un Wrestlemania. Undertaker se enfrentaba a uno de esos luchadores que pasan a la historia por su físico, pero no por su talento en el ring: El Gigante González, de 2.32 metros. Un tipo lento, aburrido y que, el menos en esta ocasión, no hizo nada por dar un buen espectáculo. Asimismo un joven Undertaker que solo aplicó un movimiento en los más de 13 minutos que dura el combate.

El escenario era casi perfecto. Las luces de Las Vegas relucían a lo lejos, en una tarde que venía siendo inolvidable. Este combate era una de esas luchas que, a pesar de no tener la rapidez de una lucha cualquiera, tenía condimentos de la historia que la hacían atractiva. Pero claro, la realidad pudo más.

A solo minutos de haberse iniciado el combate, el Gigante tomó un paño con lo que dicen era cloroformo, durmiendo al enterrador y generando su descalificación. Lo que vino después, es para olvidar. Golpes sin sentido, la intervención de seguridad, un árbitro noqueado. Quizás intentando de dar algo al público que no logró conexión alguna con lo ocurrido en ese minuto en el ring.