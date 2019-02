Los particulares comentarios que se dieron entre el Metro de Santiago, Colo Colo y la UC

Unos particulares comentarios se dieron en Twitter durante este viernes, después de que el Metro de Santiago contestara un mensaje de Colo Colo.

"Gracias amigos, a dar un buen espectáculo hoy", escribieron desde la cuenta del tren subterráneo a los albos, quienes de inmediato contestaron: "Por supuesto. Próxima estación: ¡Vamos por la 33!".

Lo que no contaba el Cacique es que desde Universidad Católica también se meterían en la conversa, aunque no lo hicieron con un mensaje escrito, si no con varios emoticones pensativos, como dudando de lo que decía Colo Colo en el tuit de arriba.