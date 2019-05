Los Obama harán una serie sobre Donald Trump para Netflix

Michelle y Barack Obama producirán 7 proyectos para Netflix: tres películas y cuatro series. Incluyendo una adaptación del libro de Michael Lewis, El quinto riesgo, que critica el ascenso de Donald Trump al poder.

La plataforma anunció hace un año que la expareja presidencial con su productora, Higher Ground Productions, sellaron un contrato multianual para producir series y películas con ellos, y este martes revelaron los proyectos iniciales de su alianza.

El quinto riesgo mostrará el caos y la mala gestión que se produjo en los departamentos de Energía, Agricultura y Comercio en medio del traspaso del presidente Barack Obama al presidente Donald Trump.

Las otras series son Bloom, Overlooked y Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents. Mientras que las las tres películas son: American Factory, Frederick Douglass y Crip Camp.