Los números de Iron Maiden, la banda que vuelve a Chile el 15 de octubre

Hasta que llegó la confirmación: el próximo 15 de octubre, en el Estadio Nacional, Iron Maiden aterrizará en Chile.

Este será el noveno show de la banda, y el octavo con Bruce Dickinson al frente desde que volvió a la banda en 1999.

Su llegada al país, si bien es en el principal recinto deportivo y de conciertos, no es el más convocante, teniendo ese puesto el show en el Club Hípico de 2009, con 65 mil personas sólo para verlos a ellos.

Además, y junto a Motorhead, fueron de los primeros en grabar un set de canciones en nuestro país para lanzarlo de manera oficial.

Pero también la historia de Maiden en Chile ha tenido momentos no tan brillantes. 2 veces no han podido entrar al país: en 1992, por influencia de la iglesia catolica, donde no pudieron tocar en la Estacion Mapocho, y en 1998, done fueron obligados a bajarse del Monsters of Rock por el clima politico existente tras la detencion del dictador Augusto Pinochet en Londres.

Las entradas se encontrarán disponibles a través de Puntoticket.