En la última noche del festival, los encargados de abrir la jornada fueron los reggaetoneros de CNCO, quienes hicieron bailar y emocionar al público de la Quinta.

Sin embargo, y como ya es costumbre, las redes sociales se encendieron y comenzaron con una ola de memes sobre los artistas.

La mayoría hicieron alusión a la ropa de los integrantes y a su semejanza con grupos como Backstreet Boys y The New Kids on the Block, entre otros.

Y estos son los “famosos” CNCO que tanto comparan con BSB??#Viña2018 🤣🤣 pic.twitter.com/wp4qLbcHvA — Cristian Arturo (@Ctorresoza) 26 de febrero de 2018

Cuando tu papá intenta bailar como CNCO para demostrar que no está viejo #Viña2018 pic.twitter.com/zR7nQCu8nz — ⎛⎝el_reguleque⎠⎞‏ (@el_reguleque) 26 de febrero de 2018

Está claro que CNCO es de niños. La letra de la canción dice “entro al colegio y no me puedo concentrar”. #Viña2018 pic.twitter.com/kI1d9bFXSL — Belén Muñoz (@Belemunoz) 26 de febrero de 2018

CNCO no se compara jamas con ellos, la mejor Boy Band de la historia, Take That #vina2018 pic.twitter.com/5fVPWn9l2c — Tobal (@Cristobal_lcbl) 26 de febrero de 2018