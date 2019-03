La cantante ariqueña Paloma Mami tuvo una breve presentación en el Lollapalooza que capturó la atención de muchos, con una muy concurrida asistencia que hizo dificultosa la salida del lugar.

Esto causó varios reclamos en redes sociales de los espectadores, con comentarios en línea a que tardaron más en llegar e irse del lugar, que la presentación de la exitosa trap star.

No pudimos llegar a #PalomaMami en #LollapaloozaChile 😱 cientos de personas intentaban llegar al show mientras otros cientos intentaban escapar ante la imposibilidad de llegar... Le quedó chico el escenario!! #LollapaloozaChile2019 #LollaCL pic.twitter.com/jGgj7YcweF

Cada quien disfruta como puede y quiere! Pero igual si tomamos en cuenta que YouTube estará lleno de vídeos de paloma mami, no creo que sea tan necesario grabar o si? #LollaCl #LollapaloozaCL pic.twitter.com/t1MJ4jYLyf

Se notaba el nerviosismo de #PalomaMami . Para ser su primera vez en un escenario grande creo que juzgarla esta de más. Hay algo más chileno que el CSM? Jajajaja yo me reí en ese momento xD #LollapaloozaChile #LOLLACL pic.twitter.com/NYBb4qKXH5

Me conecto sólo para contarles que colapsó el Lotus Stage con Paloma Mami. Está la cagá. Desde donde alcancé q llegar ya no se escuchaba y la gente empezó a empujar y sigurn entrando... El escenario no se alcanza a ver tampoco. El hype es real, cabros! #LollaCL pic.twitter.com/3TOg9VGnnQ