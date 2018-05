Los insultos entre Pamela Díaz y Daniela Aránguiz tras eliminación en Vértigo

Daniela Aránguiz y Pamela Díaz demostraron que no se pasan en el último programa de Vértigo.



La esposa de Jorge Valdivia fue eliminada del estelar de Canal 13 y tuvo que elegir a otro participante para que abandonara el estudio junto a ella.



La exchica Mekano escogió a la "Fiera" y argumentó: "Porque me llevó la contra y no me encontró la razón como mujer, me llevo a la Pame".



"De ella espero cualquier cosa. Todas las veces que he podido ganar no gano. No falta la 'hueona' que me saca", replicó Díaz, a lo que Aránguiz señaló: "Eso te pasa por 'hueona'".



Finalmente, Óscar Álvarez, más conocido como "Oscarito," ganó Vértigo, programa que lideró la sintonía con un promedio de 15,5 puntos. Más atrás quedó Mega (15), CHV (8,9) y TVN (2,8).