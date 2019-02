Los favoritos para ganar el Oscar según las casas de apuestas

Tras la entrega de los premios PGA y Bafta, las casas de apuesta ya hacen sus pronósticos de cara a la entrega de los Oscar.

Según la recopilación que hizo la revista Forbes, existen tres categorías en donde podrías incluso perder dinero: mejor actor, mejor actor de reparto y mejor director, las que serían entregadas a Rami Malek, Mahershala Ali y Alfonso Cuarón casi irremediablemente.

También te hace perder dinero Regina King por su rol como Sharon Reavers en If Beale Street Could Talk, aunque la disputa se avizora más cerrada como mejor actriz de reparto.





Revisa el listado completo.

MEJOR PELÍCULA

Roma (7/2)

Green Book (9/2)

BlacKKKlansman (25/1)

Black Panther (33/1)

Bohemian Rhapsody (40/1)

A Star is Born (40/1)

Vice (100/1)





MEJOR DIRECTOR

Alfonso Cuarón - Roma (1/20)

Spike Lee - BlacKKKlansman (9/1)

Yorgos Lanthimos - La Favorita (33/1)

Pawel Pawlikowski - Cold War (50/1)

Adam McKay - Vice (50/1)

MEJOR ACTOR

Rami Malek - Bohemian Rhapsody (1/4)

Christian Bale - Vice (7/2)

Bradley Cooper - A Star is Born (16/1)

Viggo Mortensen - Green Book (33/1)

Willem Dafoe - At Eternity's Gate (50/1)





MEJOR ACTRIZ

Glenn Close - The Wife (9/2)

Olivia Colman - La Favorita (4/1)

Lady Gaga - A Star is Born (18/1)

Yalitzia Aparicio - Roma (50/1)

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me? (no es considerada)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Regina King - If Beale Street Could Talk (4-7)

Amy Adams - Vice (3-1)

Rachel Weisz - La Favorita (6/1)

Emma Stone - La Favorita (20/1)

Marina de Tavira - Roma (25/1)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali - Green Book (1/14)

Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me? (8/1)

Sam Elliott - A Star is Born (16/1)

Adam Driver - BlacKKKlansman (33/1)

Sam Rockwell - Vice (50/1)